La Fórmula 1 contra el racismo, una de las imágenes del fin de semana

Charles Leclerc había aclarado en la semana el motivo de por qué decidió no arrodillarse en la grilla: "Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo".

Por su parte, Hamilton luego de la carrera compartió una publicación en Instagram sobre lo que sucedió en la grilla.