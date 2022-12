La fuerte reflexión de Marcela Kloosterboer sobre ser madre de dos niños

322441006_473468211637759_1579225434504813937_n.jpg Marcela Kloosterboer junto a sus hijos en Carlos Paz

Sin embargo, la empresaria de indumentaria habló fuera de lo profesional e hizo referencia a lo que es la maternidad, su vida como madre de dos chicos, y como es convivir con eso todos los días cuidando a los pequeños.

La artista de 39 años se abrió entera y relató lo que es su percepción sobre ser mamá: “Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas”.

“El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'. Y eso es así todos los días, pasa que no se muestra mucho esa parte. Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos”, reveló también.