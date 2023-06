La fuertísima afirmación de Mónica Farro sobre Morena Rial

Al conocerse las polémicas declaraciones, el programa de Ángel de Brito habló con la vedette, quién no quiso calmar las cosas: "Yo jamás acusé a nadie, tampoco nombre a nadie, de hecho, mi denuncia es por extravío de tarjetas. Se tiró un nombre porque fue invitada. Yo no tengo nada qué ver con el tema. Ahora, ¿Por qué se la agarró conmigo?”.

videoplayback.mp4 Mónica Farro le respondió a Morena Rial por las acusaciones de robo

“Me parece muy bajo que hoy en día las mujeres hablen así de otras mujeres y que esta chica diga lo que dijo, porque yo iba a Saavedra no Bahía Blanca, a ver a mi pareja a hacerle el amor y no por plata", explicó Mónica Farro sin filtro.

Luego, la actriz agregó: “Yo soy una mujer respetable, tengo mi buen nombre y mi honor, soy una persona pública y esas cosas me afectan. Tengo un marido y un chico chiquito que no tiene por qué ver estas cosas. Todo bien hasta acá lo del robo, pero ahora te metiste conmigo no sé por qué, porque yo nunca me metí con vos”.

“O me pedís disculpas públicas o ya mi abogado va a iniciar acciones legales. Iremos a una mediación o si no, daños y perjuicios. No me importa, a mí nadie más me daña mi honor. Yo soy una laburante. Si chupara lo que dicen que chupo, sería rica y estaría en Miami”, continuó muy enojada Farro.

Para finalizar, Mónica sentenció: “Lamentablemente, esta frase que dijo que yo me iba a chupar pi… a Bahía Blanca, se la va tener que meter a donde no le da el sol”.