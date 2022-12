La gran mentira que hizo Camila, la nueva de Gran Hermano, para entrar a la casa

La entrada de Camila Lattanzio a la casa de Gran Hermano 2022 no fue un camino de rosas para la participante de Ituzaingó, localidad de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Las chicas de la casa no le dieron la más cálida de las bienvenidas. Y en las redes sociales se sucedieron los memes sobre su imagen.

Apenas se reunieron todos cerca de la cocina para conocerla, le preguntaron: "¿cuántos años tenés?" . Ella, sin dudarlo, respondió que tiene 21 años . Pero más tarde, lejos de la presencia de Camila, las chicas de la casa dijeron que no le creían que tuviera esa edad.

Camila de Gran Hermano 2022 mintió en su edad al ingresar a la casa.mp4 Camila dijo al entrar a Gran Hermano que tiene 21. Pero sus redes sociales dicen otra cosa.

Según publicaron varios usuarios de Tik Tok, Camila habría mentido con su edad. Para comprobarlo compartieron un video de la biografía de Facebook de la vendedora de autos, donde figura que nació en el año 1990, por lo que tendría 32 años y no 21 como dijo.

En su defensa, otros usuarios argumentaron que probablemente Camila haya puesto cualquier fecha para abrir la cuenta siendo menor de edad y luego se olvidó de cambiarla. Mientras otros coinciden con Julieta, Coti y Daniel, que piensan que se ve mayor de 21 años.

En el afuera saben que Camila mintió con otra cosa. Les dijo a los "hermanitos" que no los conocía porque había estado de viaje y no había podido ver el programa. Pero enseguida demostró que no era cierto al acercarse a Marcos, uno de los grandes favoritos del público, buscando posicionarse bien de cara a las futuras placas que seguramente deberá enfrentar por ser nueva en la casa.