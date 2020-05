“¿Era necesario? Siempre polémicas, siempre en un minuto y medio hacen que pagues fortunas. estamos todos adentro todavía, técnicamente, en la Ciudad. Está claro que muchos más estamos afuera y que se flexibilizó por un tema de paciencia y la cuestión económica. Sin embargo, no abrís de manera formal ninguna actividad económica, sacás las grúas y vas a joderle la vida al vecino, a sacarles guita. Está mal dónde estacionó, no digo que esté bien, ¿pero el foco dónde está? ¿En que vuelvan las grúas a hacernos multas?”, continuó Barili, luego de remarcar que no se informó de manera correcta los lugares en los que se puede estacionar.

Lejos de suscribir a las palabras de su colega, Pérez hizo hincapié en la mala acción que cometió el hombre al que le remolcaron el auto. "Yo acá tengo una visión distinta a la que enfoca en la molestia con respecto a las grúas. Tenés que estacionar bien, por un lado. Segundo: tenés la situación de que hay controles para que no se viole la cuarentena, aunque tal vez sean menores, pero hay”, sostuvo la periodista.

Embed

Pero no estamos diciendo que eso está mal”, la interrumpió Rodolfo, a lo que ella replicó: “Tenés que estacionar bien”. “¿Te parece que la actividad económica puede volver si le cobrás una multa a una persona mal estacionada?”, le preguntó el conductor a su colega, que respondió: “Eso es otra discusión”.

“A mí sí me parece que está mal”, aseveró Barili. Debido a esto, Cristina explayó su opinión. “Si el vecino estacionó mal y pasó la grúa, que es lo más antiético del mundo, tampoco tiene derecho a ir a amenazar a una mujer con que tiene coronavirus”, argumentó la conductora.

“No dijimos que estaba bien, eh. Eso lo condenamos”, aclaró el periodista, mientras su compañera de dupla, reiteró que para ella, “el foco no es la grúa”.

“La Ciudad puede elegir qué vuelve y eligió que vuelvan las multas para cobrarle a la gente”, replicó indignado Barili, para que luego Cristina vuelva a decir que hay que estacionar bien. Finalmente, quien le puso punto final a la discusión fue Castelli, que tomó la palabra desde el móvil.

