La hermana biológica de Morena Rial rompió el silencio: "Quiero conocerla para..."

" Yo busco conocer a mi hermana ", expresó con firmeza la mujer de 30 años que prefirió mantener su nombre en reserva. Al ser consultada sobre los motivos que la llevan a buscar un acercamiento, la hermana biológica de More enfatizó: "Que se dé una oportunidad de conocernos, de charlar" .

Y luego, para despejar toda clase de suspicacias sobre los objetivos de la familia biológica, la hermana mayor de la mediática fue categórica: "Nosotros no buscamos fama, plata, nada".

Habló la hermana biológica de Morena Rial.mp4 La hermana biológica de Morena Rial rompió el silencio en con Karina Mazzocco en A la tarde.

Sin embargo, la mujer aprovechó para hacerle un claro pase de facturas a la hija mayor de Jorge Rial: "No sé qué habló de mí porque jamás nos contactamos. Yo traté de contactarme con ella, pero jamás me respondió nada".

Y con tono seguro, agregó: "Mi mamá estaba embarazada y el padre biológico no la quería porque decía que no era hijo suyo. Pero ella no se quiso deshacer de la bebé".

En el cierre de la entrevista, la hermana biológica de More Rial salió en defensa de su madre ante los dichos de la mediática durante la semana. "Me molestó cómo se refirió a mi mamá. Que la llamaba en estado de ebriedad, esas cosas. Lo niego rotundamente, porque mi mamá en estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz. No es que ella es ebria", manifestó con tono firme y convincente.

Todo hace suponer que esta historia tendrá nuevos –y escandalosos- capítulos. Habrá que estar atentos a las próximas novedades, porque cada vez hay más gente dispuesta a hablar y los secretos a develar todavía son muchos…