Morena Rial mostró la primera foto de su mamá biológica

f768x1-91449_91576_66.jpg Azucena Luna, la mamá biológica de Morena Rial, apareció por primera vez

En el audio, tras remarcar que estaba nerviosa, comentó: “Yo estaba en Tucumán y luego me mudé a Buenos Aires, con Silvia. Yo a ella la conocí porque mis patrones tenían familia en Buenos Aires, un albañil. Yo la conozco a Silvia estando embarazada, porque ella anhelaba tener un hijo, me dijo. Estaba feliz porque iba a adoptar a Morena”.

Además, indicó que fue adoptada legalmente, no hubo pagos ni nada por el estilo. “Después de la adopción, de firmar todo, me sacaron un pasaje a Tucumán y me fui. No me dejaron darle la teta, no me lo permitieron por si me arrepentía”.

Sostuvo que cuando pisó Buenos Aires estaba ya de 7 meses y que su intención era ponerle de nombre Azucena Luna, pero que D’Auro fue la que le eligió el nombre. “Yo me arrepentí, pero la mamá de Rial me dijo: ‘andá tranquila, la van a cuidar, no le va a faltar nada’”.

También le dedicó un párrafo a Jorge Rial, a quien nunca conoció y tampoco tiene intenciones: “Jorge me da miedo. Veo como se descarga Morena con él y me da miedo. No quiero que venga acá a tomar medidas”.