La hermana de Thelma Fardín volvió a generar polémica

“Estoy segura de que no hubo una situación carnal de la que se habló. Además, conociendo el perfil de Thelma y cómo se dan las cosas, si realmente fue violada tu vida cambia al 100% para toda la vida. Desde los 16 años hasta hoy, en ningún momento esbozó ninguna posibilidad de haber sido violada”, expresó en un pasaje de la polémica entrevista, y continuó diciendo: “La vi reiteradas veces después de este suceso tan escalofriante que sufrió ella, y si hubiese sido verdad, ella no estaría en las condiciones psicológicas y con la vida que tuvo en estos años”.

Como si fuera poco, Lescano manifestó que en el pasado Thelma hizo una acusación similar contra una pareja de su madre. “Ella antes quiso exponer a una persona, a una pareja de mi mamá. Por esta misma mentira la persona le dijo a mi mamá ‘yo te quiero mucho y te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica’. Todo el tiempo ella trató de buscar una situación similar a la mía... (Cuando a mi me pasó) mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor… La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12”, finalizó.

Padre-de-Thelma-Fardín.jpg Padre de Thelma Fardín

El hombre detrás de la nota

El periodista Mario Thibault, conductor del ciclo radial Hablemos claro, declaró que esperaron hasta ayer para mostrar la nota completa por pedido de la propia Lescano. Es que su hijo estaba de vacaciones en la casa de Thelma y, dado el contenido del material, no quería hacerlo pasar un mal rato. “Ella es consciente de que a raíz de esto la relación se termina. Al menos con la hermana”, relató el conductor.

