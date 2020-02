La hija de Spielberg quiere ser una estrella porno

“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada”, aseguró en diálogo con The Sun.

Mikaela les dio la noticia a sus padres por videoconferencia el fin de semana, ya que desde hace un diez años vive en Nashville, Tennessee, lejos de Hollywood. Según relató ellos se sintieron “intrigados, pero no enfadados” por su decisión; y la apoyaron.

“Él siempre amó que yo fuera única y que sepa exactamente lo que quiero. Hemos tenido nuestros conflictos, pero a él siempre le ha encantado la forma en que funciona mi cerebro y realmente lo ha nutrido para mí", dijo Mikaela sobre su padre.

Con este nuevo paso en su vida, la hija de Spielberg quiere dejar depender económicamente de su familia. Su objetivo es convertirse en una persona “con los suficientes ingresos como para no estar atada financieramente”. “Y ahí podré empezar a decirle a la gente que no pasa nada por usar mi cuerpo en un modo en el que yo me sienta cómoda para mantenerme”, afirmó y remarcó que está tomando “una elección positiva y empoderante”.

"Sugar Star" señaló, además, que en pantalla no quiere relaciones sexuales con otras personas, una cuestión de respeto a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años, y porque sería “una violación” de sus propios límites.

MIKAELA-SPIELBERG.jpg mIKAELA, la hija de Steven Spielberg quiere ser una estrella porno.

“He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones. Me he dado cuenta de que no hay ninguna vergüenza en estar fascinado con esta industria y en querer hacer algo sano, seguro y de consenso”, manifestó Mikaela en sus redes sociales al anunciar la noticia.

En la nota con el medio británico, Mikaela también contó que durante su infancia sufrió abuso sexual por parte de hombres ajenos a su familia o a su círculo de amigos. Según relató, por los traumáticos episodios que pasó, tuvo que luchar contra la ansiedad, la anorexia, el alcoholismo y un trastorno límite de la personalidad.

“Cuando tenía 11 años estaba fuera de control, algo que fue creciendo y creciendo hasta hace dos años. Esa espiral terminó hace poco. Hace dos años estuve a punto de morir un par de veces”, dijo.

Mikaela fue adoptada al nacer por Spielberg y su esposa en 1996. El poderoso matrimonio de Hollywood también son padres de Jessica Capshaw, Max Samuel, Theo , Sasha Rebecca, Sawyer Avery y Destry Allyn.

