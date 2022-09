La historia desconocida del romance de Luciano Castro y Julieta Díaz: "Yo lo esperaba con..."

Fueron pareja en su juventud pero la relación no prosperó. Hoy son amigos y se quieren mucho, según confesaron en PH Podemos hablar.

"Estoy enamorado, Andy, estoy enamorado. Estoy muy contento con mi novia y representa mucho lo que elegí para mi vida que es cambiar y esto tiene que ver con mi cambio" , dijo Luciano sobre su noviazgo con Flor Vigna , con una naturalidad con la que hasta ahora no acostumbraba a hablar de su vida privada.

Ante esta nueva faceta del actor, Julieta dijo "Lucho antes era mucho más reservado antes. Me parece que está bueno. Me gusta eso de Luciano. Nos conocemos hace muchos años. Me gusta verlo más relajado". Y contaron, a pedido del conductor, que habían trabajado juntos en Campeones de la vida, Valientes y Pequeña Victoria.

Luciano Castro y Julieta Díaz revelaron que fueron novios Podemos Hablar.mp4 Luciano Castro y Julieta Díaz contaron cómo fue su romance, del que nunca habían hablado.

"En Campeones hacíamos de hermanos y después en Pequeña Victoria éramos pareja", recordó Díaz. Al ver la complicidad que había entre los actores, Andy les preguntó si fueron pareja en la vida real. "Fuimos novios", confirmó Julieta. Mientras Luciano se que jaba de que al conductor le gusta "meterse en el agua sucia".

"Salimos poco tiempo, éramos muy jóvenes, teníamos 20 años", explicó la actriz. "Fue una aventura. Teníamos la pasión por el teatro. Ella siempre fue una gran estudiante y a mí me gustaba estudiar. Compartíamos programas", detalló Castro.

Y Julieta contó cómo había sido su relación: "Mirábamos películas de Marlon Brando juntos y yo lo esperaba a él con los ravioles". La relación de pareja no prosperó "pero quedamos amigos y nos queremos mucho. Trabajamos muy bien juntos y eso nos ayudó a que estemos muy relajados a la hora de trabajar", finalizó la actriz antes de retomar la consigna original para hablar de su relación a distancia con un músico uruguayo.