La imagen de turistas en Monte Hermoso que indignó a Alberto Fernández

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, junto a una nota del portal de Telefe en la que se mostraba a las miles de personas que aprovecharon las medidas para incentivar el aislamiento para ir a pasear a Monte Hermoso.

Alberto Fernández on Twitter Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

"Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", enfatizó el Presidente.

monte-hermoso.jpg En vez de permanecer en sus casas por el riesgo sanitario, miles de familias fueron a Monte Hermoso.

Ante esta situación desde la municipalidad de Monte Hermoso lanzaron una campaña para desalentar la llegada de turistas. "No estamos de vacaciones. Unite a la campaña#YoMeQuedoEnCasa. Es importante evitar la circulación para no poner en riesgo a nadie. Seamos conscientes del daño que podemos o nos pueden generar", reza el mensaje que publicaron las autoridades de esa localidad.

Monte Hermoso Oficial #AlertaCoronavirus #SeamosResponsables Es importante evitar la circulación para no poner en riesgo a nadie. Seamos... Posted by Monte Hermoso Oficial on Monday, March 16, 2020

En tanto, ayer, personal de tránsito urbano y de salud de Monte Hermoso hicieron los controles, en el que los visitantes debieron responder un cuestionario y luego firmarlo, como una declaración jurada. Se los inquirió acerca de si procedían de algún país en riesgo o si presentaban alguna sintomatología relacionada con el Covid-19. Además se les pidió también información acerca del lugar dónde pensaban alojarse.

Sobre el tema, habló y dijo que "Más que enojo tenemos tristeza. Hay que entender que se está muriendo gente en el mundo, hay personas que no lo entienden y recién lo harán cuando pase algo", dijo el secretario de Salud del balneario, Jorge Busca.

Agregó que como Monte Hermoso es una ciudad chica, donde todos se conocen, es fácil controlar a aquellos que viajan al exterior. Sin embargo, recalcó que esa situación cambia con el aluvión de turistas, ya que es más difícil de controlar, de ahí que pidan en la entrada datos de las personas que ingresan.

Aunque las medidas de prevención para los mayores de 65 años incluyen el aislamiento social para evitar el contagio de coronavirus, muchos jubilados aún mantienen la costumbre de acercarse al banco para cobrar la jubilación y así comprar medicamentos y provisiones para cumplir con el aislamiento sanitario.

En la nota de Telefe, también se mostraba largas colas de jubilados, quienes está dentro del grupo de riesgo sanitario frente al coronavirus, para ir a cobrar al banco en la ciudad de Bahía Blanca.

Esas imágenes se replicaron en Córdoba y San Juan.

Diario de Cuyo on Twitter #Coronavirus Pese a las recomendaciones, largas colas de jubilados en los bancos de #SanJuan pic.twitter.com/TdFMoFHaJ6 — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 16, 2020

