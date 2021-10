La incómoda frase que le dijo Listorti a Wainraich en un baño

Al tener que ocupar el rol del entrañable periodista por primera vez, Sebastián estaba muy nervioso y decidió acudir a José María Listorti, colega suyo en Canal 13, para pedirle algún consejo. Sin embargo, las cosas no fueron como él esperaba.

“Estábamos en Canal 13, yo estaba muy nervioso y estaba entrando al baño a orinar, ya con el pito en la mano prácticamente, y Listorti me pregunta quiénes venían. Le dije que venían Adrián Suar, Ricardo Darín, Diego Torres y Natalia Oreiro”, comenzó relatando el actual conductor de "Vuelta y Media" (Urbana Play).

"Una vez que le cuento, me dice 'uh, no me gustaría estar en tu lugar' y se fue. Él estaba caliente porque le saqué el puesto en TVR también, él estaba conduciendo ahí, pero bueno”, cerró el invitado de Los Mammones, quien luego aclaró que su relación con José María ya se arregló.

El debut de Sebastián Wainraich en "La Biblia y el calefón":