La inédita revelación de Di María sobre la icónica vuelta olímpica de Messi en Qatar

"La copa trucha", le dijo Paredes a Di María, dándole pie a la historia que hasta el momento era desconocida por todos. “Me di cuenta porque habían dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa. Les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa que no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, reveló entre risas el ex Real Madrid y PSG.

Acto seguido, el volante surgido en Boca Juniors añadió: “Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias... entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Entonces la agarramos para hacer la foto”.

WhatsApp Image 2023-01-25 at 17.08.33.jpeg Di María mostrándole a Messi que estaba festejando con una copa trucha.

Los amigos de Paredes le pidieron prestada la réplica a sus dueños para tomarse fotos y terminó siendo esa copa el que fue pasando mano a mano por los jugadores de la Scaloneta. El trofeo falso terminó firmado por varios jugadores de la Argentina y regresó a las manos de la familia de La Plata que había mandado a hacer la imitación especialmente para llevar a Qatar.

"Después de que terminó el partido empezamos a ver fotos y qué recorrido había hecho nuestra copa. Aún no sabíamos que era la que Leo había levantado. Poco a poco fuimos mirando, con amigos también que nos mandaban fotos, hasta que empezamos a ver detalles de la parte de abajo, que tiene marcas específicas, y fuimos descubriéndolo", contaron los dueños.

"Estamos seguros y está corroborado que esta es la copa con la que Messi dio la vuelta y es la más likeada del mundo. Logramos que la firmen Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González y Angelito Di María", revelaron.