La investigación está en marcha, pero no hay pedido de captura

Cipolletti

Más allá del hermetismo del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti en cuanto a los pasos que piensa dar en el marco de la investigación de la violación de una estudiante universitaria, trascendió que todavía no hay un pedido de captura de la persona sospechosa. De igual modo, no se descarta que la medida se disponga en los próximos días si es que el estudiante involucrado no se presenta por voluntad propia.