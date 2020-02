La joyita de Zapala que sigue los pasos del Huevo en Racing

Nació en los pagos del neuquino más famoso, Marcos Javier Acuña y lo fichó el club donde el Huevo hizo historia (fue campeón en La Academia en 2014). “La verdad que lo del Huevo es una gran enseñanza para ver que se puede llegar siendo de un pueblo muy chico. Acá lo quieren todos”, cuenta la joyita desde Avellaneda.

Idolatra a Messi y sueña con “ser jugador profesional”. Racing le echó el ojo en un torneo de La Araucanía en el que representaba a Neuquén y quedó tan encandilado con el juvenil que pidió que adelantara el viaje a Buenos Aires. Jorge Paz Tassone, director deportivo del fútbol de Unión se encargó de llevar adelante las gestiones.

“Vine a probarme acá a Racing en diciembre y me dijeron que me iban a llamar en el verano para seguir charlando pero me llamaron para que ya me viniera a jugar”, revela sorprendido el precoz talento.

En el famoso predio Tita ya no había lugar y se aloja en otro albergue de promesas académicas. “Mala suerte porque está muy lindo”, lamenta. No obstante, él está acostumbrado a arreglarse con lo justo y necesario desde chico. “Hace poco tenemos casa propia en Zapala, siempre alquilamos. Allá vivo en el barrio Pino Azul. En mi familia somos 5; mi papá Jorge, mi mama, mi hermano más grande Fernando, mi hermana Gianella y yo soy el más chico”.

Y continúa relatando la historia familiar y valorando el esfuerzo de sus padres. “Mi mamá era empleada de comercio antes, ahora es profesora de jardín y mi papá es municipal, trabaja en bromatología”. Son los que se han multiplicado para que después de tanto insistir, el fútbol grande de la Argentina le abra las puertas a Lorenzo.

Es que Independiente, Estudiantes, Banfield, Chicago y Argentinos Juniors son algunos de los equipos que estuvieron a punto de ficharlo previamente pero no se dio... Sí espera que se concrete un pronto encuentro con el también neuquino y ya consagrado arquero de la Primera División de Racing, Gabriel Arias.

Compañero de otro goleador neuquino

Iñaki Marcos es otro delantero neuquino de la sexta división de Racing, aunque en este caso ya lleva un par de años en esa institución y ya contamos su historia. “Me llevo bien con él. Iña está en el Tita pero igual pegamos buena onda”, explica Lorenzo.

Se trata de un prometedor ex atacante de Maronese, Patagonia y Cipolletti que da qué hablar en las inferiores de Racing y también sueña con llegar lejos, como el chico Barrera. ¡Vamos, vamos los pibes!

