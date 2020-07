La lujosa casa de Flor Peña dio que hablar en Twitter

Flor Peña quedó en el ojo de la tormenta, luego de la última emisión de Por el mundo, en casa. Es que la actriz mostró su casa y en las redes estallaron ante su lujosa propiedad . Sin embargo, luego aclararon que ese no es el verdadero hogar de la ex jurado del “Bailando”.

“Hace semanas que estoy intentando entrar a la casa de Florencia Peña y me cierra la puerta en la cara. Estuve investigando y esta es su nueva casa. ¡Dicen que al lado vive Karina Jelinek!”, contó Marley en el inicio del ciclo, para luego hacer un recorrido por la construcción y volar un drone, con el cual tomaron imágenes de la imponente piscina. Además, mostraron el muelle que posee la zona del jardín y hasta el bar que se instaló en el living.

Ante esto, muchos usuarios de las redes sociales explotaron, sobre todo aquellos que son “antikirchneristas”, dado que la intérprete siempre se mostró a favor de Néstor y Cristina Kirchner.

“Por favor LA CASA DE FLOR PEÑA sos joda ni laburando 10 vidas me la pago”; “Cómo hizo para tener semejante mansión, de qué trabaja???”; “Tantos años de estar en la tele... mínimo tiene q tener esa casa... bajen un poco la envidia che”; y “Esto son los que lloraron hace no menos de 8 meses que no les alcanzaba la plata, jajaja”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales.

Tras recibir todo tipo de comentarios por su “nueva” y lujosa propiedad, horas después se supo que a la nueva conductora de Telefe le prestaron ese lugar de Nordelta para vivir un tiempo, porque su casa de Colegiales está en obra.