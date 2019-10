La mamá de Tini se sacó: "No van a parar de romper las pelotas"

Tini Stoessel regresó al país y habló con Los ángeles de la mañana sobre lo ocurrido con Axel durante la conferencia de prensa de un evento en Madrid, en el que el cantante fue acusado de acosar a la joven. “Hice el comunicado antes de que saliera para Buenos Aires, pero cuando llegué acá era todo mucho más grande y por eso dije lo que dije, que no había pasado nada... Hablé con él por el lío que se armó, pero no me pidió nada. Yo salí a aclararlo. Tenía mucho dolor de cabeza, estaba cansada, aparte la Sole ya habló también. Yo ya dije lo que tenía que decir. Está todo bárbaro”, explicó Martina frente a cámaras.