Otro de los momentos que hizo lagrimear a los presentes fue cuando se descubrió la obra que la familia Hernández Parra, fanática del equipo, le confeccionó (una especie de cuadro con su rostro).

Abrazos y lágrimas en medios de globos con los colores verdes, blancos y negros que identifican a la institución. En cada entrega o recordatorio, los papis y los presentes se quebraban. “Siempre estarás en nuestro recuerdos y tu sonrisa vivirá eternamente en nuestra memoria. Club Atlético Añelo 2019”, rezaba la plaqueta que la entidad le obsequió a los Tillería.

El partido de los chicos quedó en un segundo plano y seguramente conmovidos por todo lo que se vivió previamente, no pudieron lucirse mucho. De hecho, no hubo goles y el partido con Eucalipto Blanco terminó 0 a 0. Pero sí abundaron las fuertes emociones. Mauricio Tillería ya no está físicamente. Pero nadie puede negar que en su amado club y en todo el pueblo “el Terre” vivirá por siempre. Como decían varios en la cancha, “besos al cielo”.

