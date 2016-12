La masculinidad en tiempos de la violencia de género

JAVIER CANTARINI

cantarinij@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

“Hombres y mujeres estamos atravesados por el género”, sostiene Mauro Andrade, titular del área de Masculinidades del Ministerio de Ciudadanía de la provincia, y en esta frase da cuenta de cómo mandatos sociales pesan sobre los hombres y sus consecuencias, entre ellas, la violencia hacia las mujeres e incluso sus propias muertes.

“Es machito”, dijo la partera, y con esa sentencia, el recién nacido comienza a ser parte de un sistema repleto de normas sociales que lo van a ir configurando para representar un modelo de hombre que responde al patrón hegemónico de masculinidad: proveedor, procreador, autosuficiente y protector (ver aparte).

“Que el hombre pueda cuestionar estos modelos al darse cuenta que la exigencia social es tal que ya no la soporta y que en muchos casos esa frustración se convierte en violencia hacia las mujeres e incluso en la propia muerte es vital para entender las relaciones de género desde el punto de vista de los masculinos”, dijo Andrade.

En este sentido, la creación del área es un paso importante para entender el rol que cumple el hombre en las relaciones con las mujeres, siendo el punto más álgido la violencia hacia el género femenino y muchas veces hacia el colectivo LGBTIQ.

“La masculinidad son pautas, conductas o códigos que comparten los varones y que forman parte de lo que la sociedad espera que ellos sean”. Mauro Andrade Titular área de Masculinidades del Minist. de Ciudadanía provincial

Cuestionar e interpelar

“Hay que entender que hombres y mujeres estamos atravesados por el género. Más allá de que cuando se habla de género se remite a la violencia de género. Entonces el tema es que se preparan políticas que apuntan a atender a las mujeres víctimas de violencia, pero con los varones no pasa nada”, analizó Andrade.

El titular del área de Masculinidades cuestionó que “para ellos la cosa queda ahí”. “Con alguna intervención judicial puede que el varón pueda realizar un tratamiento, pero igual queda dando vueltas porque la provincia no tiene equipos psicosociales que puedan intervenir con varones. Además hay oferta escasa en el sistema de salud de atención para varones de acuerdo con la Ley 2785”, explicó.

En octubre pasado, las mujeres realizaron el primer paro de la historia en Argentina para repudiar los asesinatos y gritar: “Vivas nos queremos”. Los hombres podemos ayudar de manera consciente y activa si cuestionamos o interpelamos nuestra masculinidad.

Mandatos que originan relaciones de poder

NEUQUÉN

Los cuatro mandatos que configuran el modelo hegemónico de masculinidad son el de autosuficiente, proveedor, procreador y protector.

“El autosuficiente es cuando el hombre tiene que probar que puede solo con todo, que no llora, no cuenta que la pasan mal, no se apoya en la pareja”, describió Mauro Andrade, titular del área de Masculinidades de la provincia.

Otro es el de proveedor, porque al hombre desde chico le dicen que cuando sea grande tiene que traer el pan a la casa, generar las condiciones materiales para su familia. “De alguna manera se empieza a instalar el patriarcado, porque el varón va a ser el dueño de la mujer y los hijos”, analizó Andrade.

El tercero es el de procreador y se relaciona con que los varones están condicionados a demostrar que son sexualmente activos. “Se ve en todos los medios donde la propaganda manda a los varones a ser sexualmente activos”, expresó.

Finalmente, el mandato de la protección, donde el hombre tiene que cuidar sobre todo a las mujeres porque esto le da estatuto de superioridad.

“Esos mandatos reproducen el denominado modelo de masculinidad hegemónica y es el que después trae consigo las relaciones de poder en las cuales el varón tiene el dominio y muchas veces termina en relaciones violentas”, enfatizó Andrade.

Jornadas

Para sensibilizar a la población

En agosto se realizaron en el Auditorio de Casa de Gobierno las Jornadas de Sensibilización en torno a las Masculinidades, organizadas por el Ministerio de Ciudadanía con el objetivo se sensibilizar a la población sobre la violencia de género e involucrarla en intervenciones concretas desde el ámbito profesional.

Opinión

Roberto Samar, Lic. en Comunicación Social. Docente de Comunicación y Seguridad Ciudadana en la Universidad de Río Negro

La lógica del aguante de la cultura machista

En la sociedad se naturalizan determinadas formas hegemónicas de ver el mundo. En ese marco, los varones, cuando construimos nuestra identidad, estamos atravesados por mandatos culturales: ser fuerte, dominante, controlador y violento.

Golpearnos pasa a ser una forma de comunicarnos, de definir nuestra identidad, donde decimos “acá estoy”.

En nuestro país este discurso de la masculinidad violenta dialoga y se fortalece con otro futbolero: la lógica del aguante.

Para esta lógica, pelearse está bien y hasta es casi obligatorio. Esto se puede visibilizar en los ritos iniciáticos de la barra del fútbol, donde se asocia la pertenencia con participar de un hecho de violencia.

Esta lógica del aguante, esta cultura machista violenta, se refleja en muertes. Muertes de mujeres que son cosificadas: en la Argentina matan a una mujer cada 30 horas.

También se refleja en las muertes de varones, entre quienes se disputan identidades machistas. Según el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 87 por ciento de las víctimas de homicidios en la ciudad de Buenos Aires son masculinas, mientras que un 13 por ciento son femeninas. En relación con los victimarios, el 80 por ciento son hombres, el 4 por ciento mujeres y no se tienen datos en un 16 por ciento.

En octubre, 100 mil mujeres empoderadas marcharon en Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres.

Llegó el momento de que los varones problematicemos nuestras identidades y cuestionemos nuestra violencia culturalmente construida.