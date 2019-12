La mataron por la espalda para robarle el auto

“Casi no hubo resistencia por parte de las víctimas, solamente algún intento para que no se llevaran el vehículo, pero no hubo ni un mínimo forcejeo”, afirmó un vocero encargado de la pesquisa. La joven quedó tendida sobre la vereda de pasto, donde murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas. Los delincuentes huyeron en el Volkswagen.

