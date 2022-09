La mejor amiga de Zaira Nara contó cómo está tras blanquear su separación

Cuando parecía que ya había suficiente escándalo con el anuncio de divorcio de Wanda y Mauro Icardi , todo el mundo se sorprendió cuando la propia Zaira Nara anunció que su relación con Jakob Von Plessen , esposo y padre de sus hijos, había terminado tras 8 años de amor. Después de atravesar meses de crisis, la pareja parecía haber superado sus problemas, sin embargo, no fue así.

"La realidad es que sé que Zaira hasta último momento intentó que su relación saliera adelante. La decisión la toma ella, después de muchos meses de intentarlo y de pelearla", contó la panelista.

"Ella con esta situación está muy triste. Está viviendo un duelo, son palabras literales de ella. Quería seguir peleándola por sus hijos y ahí es cuando se siente culpable y dice 'no puedo más, no puedo superar la situación y necesito tomar la decisión'", agregó Luli Fernández, en referencia a Zaira Nara.

Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió?, según afirman la mayoría, la modelo le habría sido infiel a su esposo, tras enterarse de sus tropelías con Mauro Icardi, cuando estalló el Wandagate.

Zaira Nara separación 2.jpg

"En ese momento, una persona que estaba viviendo en la casa, me contó que habían tenido una discusión tremenda porque ¿se acuerdan de que a Zaira la habían vinculado con un polista? Bueno, eso no es tan mentira según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y la escuchó hablar. Esta data es de muy adentro", contó Pampito en Mañanísima.

"Me parece que ella empezó a hacer la de ella pero porque él empezó primero a mandarse macanas. Te acordás que cuando salió lo de Mauro Icardi con la China, él fue el que le hizo la gamba porque se habían quedado los dos solos. Y él también en ese momento habría salido con una chica. Esa es la información que viene desde adentro", cerró el panelista.