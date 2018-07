La mujer del operario herido en el incendio en Añelo dijo que "tiene muerte cerebral"

“Hola! Me llamo Estefanía Muñoz, y mi marido Danii Torres. Él sufrió un grave accidente, se quemó en una pileta petrolera en Añelo y estamos hace una semana en el Policlínico Neuquén. Los médicos dicen que le quedan pocas horas de vida, debido al daño y muerte cerebral, pero yo rechazo esas palabras porque Dios es más grande y Él todo lo puede”, escribió Estefanía en un grupo de Villa Pehuenia, para luego comentarles a los vecinos de esa ciudad lo mucho que su esposo ama ese lugar: “Les escribo para que oren, rezen por él. Daniel ama Pehuenia, desde los 11 años que va para allá. Ahora tiene 26 años y su familia tiene cabaña allí. Ama ese lugar y su sueño es vivir allá, nosotros somos de Cutral Co. Por favor, les pido que oren, rezen por él. Gracias”.

Operario

El sábado, la joven volvió a pedir una cadena de oración en las redes sociales, luego de anunciar que Daniel Torres tenía daño cerebral, arritmias, diabetes insípida, lo que provocó que sus riñones no funcionen correctamente. “La cadena de oración por mi marido Danii Torres la sigo solicitando, con mucha mucha fe. Mi gordito lindo va a salir. Les comento que él, aparte de las quemaduras que sufrió, tiene daño cerebral, y eso le provoca que el cerebro no controle, comande como debe bien el resto de sus sistemas, por lo que le ha provocado arritmias, diabetes insípida, que hace que los riñones no funcionen como deberían. Ya le retiran las drogas que lo tenían en coma farmacológico y no ha despertado. Los médicos no nos dan el mejor pronóstico, pero Dios es doctor de doctores y Él es el único que tiene el poder de salvarlo. Les pido a todos su oración, su fe para que a través de ello, Nasa, Pelado, Danielito, Dani cómo lo llaman sus amigos y seres queridos salga adelante. Gracias”.

Embed

El accidente ocurrió durante la medianoche del martes pasado. En ese momento, desde YPF, empresa que controla dicho pozo, informaron que eran dos los operarios -de una compañía terciarizada- que resultaron heridos a raíz del incendio, que se inicio por causas desconocidas.

Uno de los operarios fue dado de alta, mientras que el otro, Daniel Torres, fue internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

LEÉ MAS

Vaca Muerta: un incendio dejó dos operarios de YPF heridos, uno está en terapia intensiva

El operario al que le explotó el camión de YPF tuvo algunas mejoras pero continúa delicado

Por la explosión, voló una parte del camión de YPF y rompió tres autos 0 Km