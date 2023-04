La nerviosa salida de Martín Demichelis cuando le preguntaron por el River-Boca que se viene

"Me llevaste a un partido lejano. No puedo pensar en ese partido antes de Independiente, Tucumán y Fluminense. Hay que seguir por esta línea, tenemos seis puntos y se nos viene un rival necesitado de puntos con un nuevo técnico. Cada triunfo debe venir con un escalón de humildad porque si no nos va a confundir. Hay que trabajar con calma, sin perder los modales", aseguró el director técnico de River.

Además, Martín Demichelis aprovechó para hablar un poco de cómo viene siendo su paso en River hasta ahora, aunque reveló que no planea hacer un análisis tan profundo, hasta que estén de vacaciones.

"Llevo pocos partidos oficiales en River más los amistosos y mi análisis lo tengo que hacer en el día a día. Por inicio, por esta etapa diferente al comienzo, pero no me puedo desviar al día a día. River es eso, los tiempos no dan para ponerse a disfrutar de forma tranquila y el desahogo ante Sporting porque ya hay que pensar en cómo ganarle a Independiente. Ojalá las vacaciones no lleguen porque nos sentimos bien, comprometidos, cercanos y al descanso haré una evaluación", reveló Martín Demichelis.

"Hay una gran competitividad, un gran plantel para afrontar tres competiciones a la vez siendo protagonistas y hay un legado que dejan los referentes de trabajar con una armonía a diario de felicidad, responsabilidad, de saber que habrá momentos duros en los que deberán participar diferentes nombres, pero con el respeto y la disciplina, ante todo", cerró el técnico de River.