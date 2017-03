Ayer se estrenó Heidi, bienvenida a casa, la nueva serie de Nickelodeon que renueva la clásica historia de la chica de la montaña con una colorida puesta en escena que incluye paisajes y actores de la provincia. La tira, protagonizada por Chiara Francia, cuenta con la participación del neuquino Francisco Francia -en el rol de abuelito- y de Sofía Morandi, la actriz oriunda de esta ciudad que hace unos años ganó un Kid’s Choice Award de Nickelodeon como revelación digital. Fueron sus performances en las redes las que le posibilitaron incorporarse al equipo de Alianza Producciones con un papel escrito exclusivamente para ella.

Sofía encarna a Abril, una chica de Miami que se hace amiga de Heidi al llegar a la ciudad. “Ella está muy familiarizada con el tema celulares y redes”, describió al explicar cómo el perfil 2.0 de su personaje se complementa con el de los que vienen de la montaña, aportándole a la historia una cuota de actualidad.

La joven destacó el elenco de la propuesta, además de los “decorados coloridos” y las “canciones pegadizas” como los atractivos más gancheros para el público infantil.

Por otro lado, Sofía señaló que el desembarco de Viacom -compañía a la que pertenece Alianza- en Telefe le dio un impulso al envío. “Como se unieron ambas empresas, están promocionando mucho el programa. Estamos muy contentos”, indicó.

Horario: Heidi, bienvenida a casa se emite de lunes a viernes a las 20 por nickelodeon.

“Como tengo que cuidar la imagen hago humor sano”

Sofía mantiene una intensa actividad en las redes sociales hace tiempo con videos de parodias donde interpreta a diferentes personajes. Pero a partir del compromiso con Heidi, bienvenida a casa tuvo que modificar sus performances 2.0 para adecuarlas a las cláusulas del contrato con el canal infantil.

“Tenemos que cuidar la imagen porque somos representantes de Nick”, contó y detalló: “No puedo hacer videos con algo referido a drogas, alcohol, sexo, ni putear. Yo solía decir malas palabras y cuando me dijeron eso pensé que no iba a ser lo mismo porque capaz al público joven le llamaba la atención eso”. “Pero aprendí que no hace falta y que se puede hacer humor sano sin vocabulario ordinario. A la gente le gusta igual”, celebró.

A su vez, señaló que en un futuro le gustaría incursionar en canales de aire y hacer teatro. “Ojalá que sea con Heidi”, dijo deseando que la tira crezca y llegue a las tablas.