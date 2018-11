La neuquina Sofi Morandi le puso el ojo a Fran Tinelli

Ambas comparten un grupo de Whatsapp y su amiga la mandó al frente al reproducir un audio de Sofi: “El que está bueno y no lo tenía es Fran Tinelli”, dice Morandi en el mensaje de voz. Tapándose la cara y haciendo gestos graciosos, la bailarina le respondió a su amiga: “¡Qué zorra! La venganza será terrible”. Luego explicó cómo fue que puso los ojos en el hijo del conductor del Showmatch: “Me lo crucé una vez en La Corte (la productora). No lo tenía y dije ‘¡qué lindo este chico!’. Todos me decían ‘es Fran Tinelli’. Después lo busqué (en redes). Pero me dijeron que estaba de novio”. Rápido de reflejos, Pablo Montagna intervino y afirmó que el joven se separó de Martina Villar. Ante ese panorama, a Sofi le preguntaron si aceptaría una cita con Fran. “Podríamos”, dijo la influencer, que no se achicó ni un poquitito.