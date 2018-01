La novela de Centurión sumó un nuevo protagonista: Racing

La propuesta del xeneize surge a raíz del comportamiento del jugador fuera de la cancha que no es del agrado del presidente Daniel Angelici. Es por esto que luego de una charla con el futbolista surgido en Racing el dirigente afirmó que está dispuesto a darle una oportunidad en un préstamo por un año.

“Si anda bien, seguramente nos planteemos comprarlo”, dijo Daniel Angelici.

Pero el club dueño de su pase no pretende cederlo si no más bien recuperar dinero de la inversión que hizo en su pase y las negociaciones con el equipo de Barros Schelotto no serían fáciles ya que un incidente entre ambos clubes por el jugador tensionó las relaciones.

Centurión plantó al club europeo a mediados de 2017 cuando debía realizarse la revisación médica e intento renovar su vínculo con el xeneize pero la operación fracasó y debió regresar al Genoa.

Por otro lado existe un factor que complica las tratativas para la vuelta de Ricky y es el interés del Málaga en comprar su pase por lo que Boca quedaría en segundo plano luego del suceso de 2017.

Además, en las últimas horas se conoció un nuevo interesado: Racing. Desde Avellaneda partió una oferta formal a Italia para intentar hacerse con el pase del volante.

Pero el club azul y oro tiene una ficha más en la negociación y es el deseo del jugador que puede inclinar su llegada siempre y cuando se presente una nueva oferta que sea del agrado de los italianos.

El futuro de Ricky parecía estar en Málaga hace unos días luego de que el Genoa diera el visto bueno para su llegada pero el club andaluz despidió a su técnico y entró en zona de descenso lo que supuso un freno a su llegada. En ese ínterin apareció el deseo de Boca de incorporarlo y ahora el rumbo del futbolista es un poco más complejo.

Por el momento, la novela de Ricky y Boca en este mercado de pases suma otro capítulo y todo indica que dará más que hablar.

