La confesión de Ricky Centurión: "Hice mis cagadas, lo admito"

Ya de nuevo en el Genoa italiano -había sido marginado por el anterior entrenador-, Centurión aceptó sus errores pero también señaló los palos que les pusieron otros en la rueda.

También me jodieron. Me sentía perseguido por mi propia sombra. Hoy tengo paz, estoy tranquilo, trato de enfocarme en lo mío. Es otra vida

Centurión tuvo una larga lista de conflictos fuera de las canchas. Desde accidentes hasta peleas, incluida la que protagonizó en un boliche horas antes de firmar su nuevo contrato con Boca, que rompía el chanchito para darle el gusto a Guillermo Barros Schelotto y desistió de la operación tras ese escándalo.

"Es verdad que fui al boliche de Lanús, pero me sacaron una foto con el flash en la cara, sentía que me lo hacían a propósito", respondió. Y siguió: "A veces me digo por qué no me quedé en casa jugando a las cartas o a la Play. Uno toma decisiones, y me costó irme del club. Si volviera el tiempo atrás, lo cambiaría".

Centurión también dijo entender a Barros Schelotto y a Angelici. "Con Daniel no tuve la oportunidad de hablar, tal vez el día de mañana se dé. Nos debemos una charla. Cuando me estaba yendo estaba recontra caliente y pasó lo que pasó. Ni él ni Guillermo tenían la fuerza para defenderme de todas las cosas que se decían. Boca es muy grande para aguantar todos los días ser tapa de los diarios. Me hago cargo de mis cosas, no de las de los demás. Además, hay que aguantar que te griten 'negro villero, cabeza de tacho'. Nadie sabe si me faltó comida. Todos se creían con derecho para decirme lo que querían. Fallé. Fallé hasta en el último día. A Guillermo no le podía decir nada. Sólo darle la mano e irme. Me bancó hasta donde pudo. Yo solito me saqué todos lados. De Boca, de una oportunidad en la Selección".

