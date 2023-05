La novia de Jorge Rial contó por qué puso sus redes en forma privada

Luego, contó que recibió un curioso mensaje que fue algo malo: "Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije ‘esa persona no me puede estar mandando mensaje a mi. Dios, ¡no me hagas esto por favor!’”.

Dicha expresión estuvo dirigida hacia Ángel De Brito, aunque no lo nombró, se supo que fue el conductor de LAM quien estaba queriendo averiguar algunos datos al respecto de la relación y del estado de Rial.

“Después dije, ‘yo no tengo que responder’. Además, estoy en mi país, estoy en mi casa. Así que no contesto mensajes, no hablo de mi vida privada”, agregó María del Mar.

Luego, agregó en referencia a sus seguidores: “Están las personas de siempre. Todo lo que está adentro queda adentro. Quiero pedirle perdón a Fefe que lo tuve que sacar, porque está como productor de LAM. Pensé en mandarle perdón, pero me perjudicas hermano”.

Fue justamente en Los Ángeles de la Mañana que De Brito se auto adjudicó el hecho, y expresó: “el mensaje de la peor pesadilla era yo”.