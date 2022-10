La nueva vida de Silvina Luna en Panamá

Silvina Luna panamá 1.jpg

“Mi lugar en el mundo para tomarme una pausa, nutrirme, mi refugio… y siempre cerquita del mar y con estos amigos locos”, agregó más abajo.

Meses antes, la modelo ya había hablado de ese lugar, y había explicado el porqué lo había elegido como un lugar para vivir.

“Cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma. Imaginaba cómo y dónde podría ser. Pensaba diferentes escenarios… Entonces en diciembre me vine a Bocas del Toro, que es a donde venía de vacaciones hace cuatro años. Y esta vez sentí que era una oportunidad para quedarme y probar lo que me había imaginado”, contó en su momento Silvina Luna.

Silvina Luna panamá 2.jpg

“Me terminé enamorando de este lugar. Me encontré. Y conocí un grupo de amigos con valores similares y búsquedas compartidas. Hoy decido transitar mis días aquí. Además, encontré una oportunidad para desarrollar mis proyectos personales y profesionales”, agregó la modelo.

“Tengo mi rutina y mis hábitos. Soy bastante organizada y disciplinada. Me levanto sola con el amanecer, a las seis de la mañana. Arranco haciendo alguna práctica, meditación o yoga, caminata o entrenamiento. O simplemente a contemplar la naturaleza…”, aseguró Silvina Luna.

“Hay mucho que aprender de ella. Me organizo también la alimentación de ese día. Me cocino saludable. Luego me siento en la compu y con el teléfono a planificar mi día. Tengo conversaciones de coaching, vivos en Instagram, estudio y escribo. Me armé un home office con una linda vista. Ceno temprano y termino el día compartiendo con amigos. Hoy elijo todo lo que me hace bien”, cerró la modelo.