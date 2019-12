La odisea de los giles, lejos de Hollywood

De esta manera, la única cinta hispanohablante que quedó nominada fue la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. La nómina final se dará a conocer el 13 de enero y allí podrían aparecer, además de la cinta europea, Parasite de Corea del Sur, Atlantics de Senegal, Beanpole de Rusia, Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia, Those Who Remained de Hungría, Les Misérables de Francia, Truth and Justice de Estonia y The Painted Bird de la República Checa.