La ¿pobre? fortuna de Maradona que heredarán sus hijos

En este sentido, Forbes Argentina hace un resumen de las contrataciones más importantes del Diez, haciendo una comparación con lo que ese valor significaría en la actualidad.

En 1976, y con sólo 16 años, firmó su primer contrato con Argentinos Juniors por 215 dólares mensuales (900 dólares actuales).

argentinos maradona.jpg La fortuna que hoy ganan los jugadores, muy lejos de lo que cobraba Diego en Argentinos.

En 1981, firmó su contrato con Boca Juniors por 4 millones de dólares (12 millones actuales).

En 1982, firmó su contrato con Barcelona por 8 millones de dólares (22 millones actuales).

En 1984, pasa al Nápoli por 7,5 millones de dólares (20 millones actuales), pero, dado los escándalos de finales de la década del 80 y principios del 90, no finalizó su contrato tras ser suspendido en 1991.

El Napoli pasó sus mejores años con la llegada de Maradona al ganar sus dos únicos scudettos: 1987 y 1990.

En 1992, se estima que en Sevilla generó ingresos por 30 millones de dólares (60 millones actuales).

En 1994, y luego de la suspensión de 15 meses por el doping positivo en el Mudial de Estados Unidos, Eduardo Eurnekian extendió un contrato de u$s 10 millones para patrocinar al astro y devolverlo a las canchas, en nada más y nada menos que Boca Juniors.

En 2011, y ya en su etapa como DT, firmó contrato con el club de árabe Al Wasl de Dubai, por 34,5 millones de dólares. Si bien el contrato que ponía a Maradona al frente del equipo por dos años y se exhibió como el más rutilante en la historia de su vida, nunca se completó y los malos resultados lo dejaron fuera de juego antes de lo previsto.

Diego Maradona regresó a Dubai para convertirse en embajador deportivo del emirato.

En 2018, consiguió otro gran contrato, como presidente del Dinamo Brest en Bielorrusia. Allí firmó un contrato por 20 millones de dólares, junto con una gran cantidad de regalos como mansiones, brillantes y hasta un tanque anfibio. Sin embargo, dado que Maradona decidió terminar con su vínculo antes de tiempo, jamás se cobró en su totalidad.

También en 2018, y tras haberse ido de Bielorrusia, Diego firmó contrato con Dorados de Sinaloa de México, por el cual habría cobrado u$s 150 mil dólares mensuales, un total de u$s 1,6 millones por toda la temporada.

Otros ingresos

Los ingresos de Maradona no sólo estuvieron ligado a lo deportivo. Es que dada la capacidad del astro de futbol de vender cualquier cosa, consiguió millonarios contratos con empresas internacionales.

En 1991, cerró con Puma un contrato por 4,5 millones de dólares, cambio de usar únicamente esa marca. También cedió su imagen a Aoyama Enterprise por 5 millones dólares, y arregló algo similar con Fuji Xerox por 1,1 millones de dólares. A eso se le suma 310.000 dólares por cada partido exhibición en Japón y Arabia Saudita; 270.000 dólares de la editorial española Figurine; 290.000 dólares de la cadena de televisión Montecarlo, y 1,8 millones de dólares de Alfajores Dieguito.

En el 2005 y tras pasar casi cinco años intermitentes en Cuba, el Diez regresó a la Argentina para realizar un show televisivo con presupuesto internacional: "La noche del 10". Para ello, Diego pidió 650 mil dólares en efectivo y por adelantados, los cuales Adrián Suar tuve que conseguir apelando al directorio del Grupo Clarín.

Maradona.jpg En 2005 se puso al frente de La Noche del Diez y facturó como conductor de TV.

Entre 2018 y 2019, y gracias a un contrato con Konami, firma que incluyó su imagen en el videojuego PES 2017, cobró 1,5 millones de dólares.

Con su llegada a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el astro también recolectó fondos. En apenas un año, logró multiplicar los números del club, que saltó del puesto 19° al 5° en el encendido de la televisión, sumó más de 2000 nuevos socios en apenas 48 horas y vendió más de 5000 camisetas en una semana, hazañas por las cuales se llevó un porcentaje de las ganancias.

Maradona-en-Gimnasia.jpg El último aporte a la fortuna de Diego: su paso como DT de Gimnasia.

En tanto, entre 2019 y 2020, Amazon Prime Video cerró un contrato de 2 millones de dólares para filmar la serie del ex futbolista.

Con todo esto, en los últimos 15 años de su vida y solo en sus múltiples roles, desde comentarista estrella en un partido hasta poniendo su sello a una línea de pastas secas, habría generado un mínimo de un millón de dólares cada 12 meses en la última década. A esto, hay que sumarlo todo lo que seguirá facturando, ya que su imagen sigue siendo una marca registrada.

Mala administración

Si bien es cierto que multimillonarios contratos futbolísticos de la actualidad eran impensados en la época de Diego Armando Maradona, lo cierto es que dada su figura internacional, su fortuna podría haber sido mucho mayor.

En este sentido, muchos hablan de una mala administración y del hecho no haber realizado inversiones que cuidaran ese capital. Según ex futbolistas que lo conocieron al Diez -pero prefieren quedar en el anonimato- sostienen que pese a que las sumas de dinero que rodearon a Maradona siempre fueron superlativas sus gastos también lo eran y muchas veces incluso las excedían.

Tras su época en Cuba y en su regreso a la Argentina, Maradona aseguró que se había quedado sin dinero, y responsabilizó a su ex representante Guillermo Coppola por ello. " Eso me tiene aún preocupado, pero como la justicia es lenta en la Argentina, aparentemente yo le robé a él. Esto me tiene muy mal. Me tiene nervioso, aunque tengo tranquilidad espiritual y tengo el amor de mis hijas. Esta es una preocupación grande porque yo a mi ex amigo le di todo, le di todo lo que tenía. Yo ganaba cinco y le daba seis, y de la mañana a la noche no tuve nada. Por eso quiero recuperar el dinero de mis hijas", dijo en aquel entonces Maradona.

¿Quiénes accederán a su fortuna?

Desde hace varios años, y dada las múltiples parejas del Diez, se habla de un gran número de hijos, de los cuales sólo fueron reconocidos tres, además de sus queridas Dalma y Gianinna: Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando.

maradona-2.jpg Hoy, la fortuna que dejó Diego tiene cinco herederos. Aunque ya hay dos reclamos de filiación en la Justicia.

Si embargo, en la lista aparecen otros cinco hijos, los cuales están peleando por conseguir el apellido. Ellos son Santiago Lara, de 19 años, y Magalí Gil, de 25 y otros tres niños oriundos de Cuba: Joana, Lu y Javielito, que tendrían alrededor de 15 años.