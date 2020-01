La posición de Tevez, la piedra de todos los DT

Lo que todavía no quiso revelar el DT es dónde jugará el Apache. "No me gusta ese tipo de cosas. Lo futbolístico prefiero hablarlo con él, pienso que es la mejor manera. El jugador es el primero que tiene saberlo y punto", aseguró.

No será sencilla la tarea para Russo. Desde hace años, Tevez no encuentra su posición y, sobre todo, su nivel futbolístico.

Rodolfo Arruabarrena se encontró con un Tevez recién llegado de Juventus y lo hizo jugar de 10. Todo marchó con normalidad hasta que llegó la mala racha de siete partidos y Carlitos no apoyó al DT en ese difícil momento. "Lo decidirá él y la dirigencia. Nosotros cuando entramos a la cancha tratamos de hacer lo mejor", declaró. El Vasco se fue.

Con Guillermo Barros Schelotto no tuvo una buena convivencia. Sobre todo cuando lo puso de delantero de área. "Todos saben que no soy 9", se quejaba Tevez en pleno ciclo de los Mellizos. Se fue a China, volvió y con un bajo rendimiento las cosas empeoraron. Cuando se fue el DT, dijo que le había fal-tado el respeto. "Yo sabía que trajo a Zárate para sacarme a mí", dijo en ese momento. Lo mismo ocurrió con Gustavo Alfaro: también sintió que le faltó el respeto. ¿Se animará Russo a ponerlo de 9?.

Universitario no, Paranaense sí

Ramón Ábila se recupera favorablemente de un golpe en el tobillo derecho y podría jugar el domingo en el amistoso ante Paranaense de Brasil a desarrollarse en San Juan, mientras que el club de la Ribera espera que en las próximas 48 horas el volante Guillermo “Pol” Fernández se incorpore al plantel.

Wanchope Ábila trabajó ayer diferenciado y podría sumarse hoy al grupo, en la pretemporada que realiza en el predio de Boca en Ezeiza.

El jueves, en el amistoso ante Universitario de Lima también en San Juan, como centrodelantero jugaría Franco Soldano, jugador por el que mostró interés Vélez.

Mientras que se espera que ante el conjunto brasilero sume minutos Ábila, Carlos Tévez es una variante que maneja el DT.

“La gente de Boca te pide la Copa Libertadores, como en el 2007”

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, afirmó que los hinchas le piden “ganar la Copa Libertadores” tal como ocurría en el 2007, y consideró que lo mismo ocurriría aunque el club la ganase todos los años.

“La gente de Boca te pide la Libertadores. Cuando llegué en 2007 me pedían lo mismo. Me dicen ‘ganá la copa’. Obviamente cuando toque jugar con River también me pedirán que le ganemos. El pasado no me condiciona”, indicó el DT, en referencia al exitoso ciclo de su eterno rival. El entrenador boquense supo levantar la Copa Libertadores con el club en 2007, teniendo a Juan Román Riquelme como estrella y capitán.

Russo sabe que la premisa de Boca para el 2020 es el trofeo continental, el cual no gana desde hace 13 años, y en ese sentido indicó: “Hay una situación que tenemos que resolver que es la Copa Libertadores”.

“El rival será el que nos toque. Puede ser River, un brasileño u otro equipo. Aunque la ganemos todos los años los hinchas te la van a seguir pidiendo”, afirmó.

Russo, no obstante, evitó dejar en un segundo plano el torneo de la Superliga, y dijo que están segundos detrás de Argentinos Juniors y por ese motivo “entendemos lo que es Boca y buscaremos lo mejor”.

“Si no jugás bien al fútbol es muy difícil. Es un juego en el que la pelota prevalece. Buscaremos jugar de la mejor manera, tomando los riesgos que tengamos que tomar, sabiendo lo que es Boca. Dependemos de nosotros mismos y de lo que hagamos”, manifestó el entrenador.

