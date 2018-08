"Y la nueva integrante de la familia es Queen" escribió en una publicación con una foto que exhibía a una tierna perrita blanca de raza Pomerania e insólitamente comenzó a recibir mensajes criticando la decisión de comprar una mascota y no adoptar una de la calle.

Está mal comprar, fomentás el negocio", "No entendés nada de la vida, no tenés cerebro", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

princesita-11111.jpg

Su hija tampoco se salvó de las agresiones al mostrarse con la perrita en las redes. "Feliz con mi nueva perrita sin DNI", expresó la joven contenta con su mascota.

sol-karina.jpg

Por otro lado, la Princesita sorprendió con sus declaraciones en una nota con Noticiero Trece. "Hoy siento que el gran amor de mi vida ya pasó. Pero bueno, quizá me sorprenda y venga algo que supere lo que una ya vivió. No sé. Igual, hoy no estoy esperando ni buscando el amor. Estoy bien así", dijo. ¿Teléfono para el Kun?

