"Hace muchísimo que no tocamos en Capital Federal o cerca. Como nueve años. Queríamos hacer el Autódromo en Capital pero no se pudo. No sé si es algo de este gobierno. No es que nos dicen que no, directamente no tenemos ninguna respuesta. Estamos en esa lucha constante. Somos muy estrictos en presentar todo lo que se pide. Trabajamos así con José Palazzo. No somos unos improvisados. Tenemos experiencia en hacer shows masivos", detalló el cantante en una entrevista con Vos.

A pesar de las trabas, Chizzo manifestó que no pierde las esperanzas de volver a llevar su música a Buenos Aires, antes de presentar su nuevo material discográfico. "Estamos trabajando en un nuevo disco, pero antes queremos hacer un par de shows en Capital o cerca".

El cantante espera llevar a Capital su show Pesados vestigios. El cantante espera llevar a Capital su show Pesados vestigios.

En el 2012, el trío de Mataderos denunció una censura por parte de la administración de Mauricio Macri, tras no recibir la autorización para tocar el 19 de enero del 2013 en el autódromo porteño Oscar Alfredo Gálvez.

"En esta ciudad donde se permiten todo tipo de eventos, ya sea en el Obelisco, Plaza de Mayo, estadios de fútbol con espectáculos artísticos, musicales, deportivos, religiosos, hasta carreras automovilísticas en la avenida 9 de Julio y donde aparenta haber espacio para todo tipo de expresiones, a nosotros nos hacen sentir que hoy en nuestra ciudad no tenemos lugar", anunciaba el comunicado oficial de la banda, sumándose, en ese entonces, a una larga lista de músicos de rock, tango y folclore que denunciaban el "cierre de locales y persecución contra la cultura rock" por parte del gobierno de Macri.