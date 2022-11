La romántica foto con la que Hernán Drago reveló cómo está en el amor

En el mes de septiembre, la bailarina publicó fotos con el modelo, participante de los programas de Guido Kaczka pero dijo en aquella oportunidad que “no quería ponerle rotulo de novios” e indicó que estarían juntos desde abril pasado.

Luego fue consultada por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que: “Ella me escribió directamente para terminar con las versiones y confirmar su noviazgo”, y después leyó al aire el contundente mensaje que le había enviado María Belén: “Me mata todos los que hablan e inventan sin saber. Yo no soy del medio ni me interesa serlo”.

Y siguió la modelo, a la defensiva: “Sólo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cagamos a nadie. Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien”.

22.JPG

De esta manera, Hernán hace oficial su relación con la hija de Palenzuela. Recordemos que en plena pandemia en el 2020 el modelo tuvo un tremendo cambio de vida. Sus participaciones en el programa de Guido Kaczka lo volvieron a poner en la cima de la popularidad, al mismo tiempo que revelaba que después de muchos años en pareja e hijos en común, se había divorciado.

Sin embargo, y a pesar de algunos coqueteos inofensivos con Alejandra Maglietti, Hernán Drago se mantuvo soltero y hasta sin demasiados rumores de romances. Hasta hace unos meses, cuando se empezó a hablar de que la pareja de modelos había sido vista en Cariló, dando inicio de esa forma a los rumores que terminaron con la confirmación del noviazgo.