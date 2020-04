Embed

"El Presidente está actuando correctamente defendiendo a la ciudadanía, pero al flexibilizar la cuarentena a partir del 13 de abril estamos en un peligro porque la mayoría de la sociedad no respeta las distancias que hay que guardar entre personas, no estornudan en el pliegue del codo como se pide. Es más, se ríen de los que salimos con un tapaboca", señaló Barreto en un corto publicado en su canal de YouTube.

Para argumentar su pedido, la conductora desarrolló una situación que vivió en un colectivo. “Ayer iba en transporte público y un inadaptado comenzó a toser sin taparse. Cuando fui a abrir las ventanillas, se ofendió porque tenía frío y me dijo que estaba loca. Esa es la reacción de algunos ciudadanos argentinos con los que sí estamos cumpliendo con el protocolo que se bajó desde el Gobierno y que es perfecto”, continuó.

"Pedimos que la cuarentena no se flexibilice con lo que no es indispensable, por ejemplo, abrir negocios de ropa. Presidente le pido por favor que no se abran los negocios que no sean necesarios. Esos empleados que entre ellos van a estar trabajando sin cuidarse también están al mismo tiempo en contacto con otras personas, y esas personas con otras miles. Y así, el virus se sigue propagando”, insistió.

Previo a promocionar su video, Barreto se animó a tuitear una posible solución para terminar con la pandemia, y como no podía faltar, volvió a hacer referencia al aborto. “¡La única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios! ¡La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril! El pecado es extremo: aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. El mundo gira al revés y el Señor está purificando”, tuiteó.

Gisela Barreto on Twitter La única forma d parar esta plaga es #regresando d #corazón a #Dios! La vida sin Dios es vacía,fría,árida,estéril! El pecado es extremo:Aborto, eutanasia degeneración,corrupción,manipulación de la ciencia,perversión en el clero.El mundo gira al revés y el #Señor está #purificando — Gisela Barreto (@giselabarreto7) April 7, 2020

Su opinión generó reacciones de diferentes tipos entre sus seguidores.

Olga Disima del Hoyo on Twitter yo no puedo creer el nivel de huequesitud que manejas — Olga Disima del Hoyo (@olgadisimadelho) April 7, 2020

Diego Calderon on Twitter La verdad relativa, la moral de estado y la propaganda de un dios antropomorfico están motivando una cultura de odio capaz de crear el virus del odio a la vida - virus del aborto y virus de la eutanacia-, peores que el COVID-19 porque seguirán matando cada día mas personas. — Diego Calderon (@diegocalderonrd) April 7, 2020

Monique on Twitter No entiendo el porque de la agresion y descalificación constante hacia los tweets de Gisela! Si no le gusta o no les parece bien, eviten comentar!!! Piden paz, y no la dan! Quien los entiende!! — Monique (@MSIndihar) April 7, 2020

INTI on Twitter Que linda reflexión, la leíste de algún cartel? El de Medellin, el de Cali, el de sinaloa? — INTI (@intibel) April 7, 2020

Aleatorio on Twitter Religiosos esperando que los científicos encuentren una cura para darle gracias a Dios pic.twitter.com/f64WscaXJr — Aleatorio (@Luiggi_Ibarra) April 7, 2020

Mariana Espinola on Twitter Ajámmmmmmm... pic.twitter.com/sIf9fYTnnL — Mariana Espinola (@lepusecucca) April 7, 2020

VENGAN DE A TDS on Twitter Los que usan el vaso al revés, esos fueron los que hicieron enojar a Dios. — VENGAN DE A TDS (@RODHERRERO) April 7, 2020

Nacho Lezcano on Twitter Que bueno! Yo también purifico el agua en casa con el aparatito pic.twitter.com/q7WYS5wh0u — Nacho Lezcano (@nacholezcano) April 8, 2020

José Herrero Medina on Twitter Purificar?? Que muera gente que no tiene absolutamente nada que ver con las cosas que dices, es purificar??? Al parecer manejamos Dioses distintos. El mio no es un hijo de puta como el tuyo — José Herrero Medina (@JGHM10) April 7, 2020

