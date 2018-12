Embed

En ese sentido, contó que "no había momento para la debilidad", ya que "había que defenderse" de un hombre que medía 1,90 metros y pesaba más de cien kilos. "Me adapté a la violencia. Tal vez uno está en un trabajo personal de volver para atrás y cuidar a esa nena que tuvo que ser grande porque no había espacio para ser chica. Ahora estoy llorando y me estoy permitiendo llorar y sanar desde ese lugar de 'yo me merezco llorar', como si durante 46 años, porque esto salió en terapia hace tres semanas, yo no hubiera tenido el permiso", explicó.

Pese a su desgarrador relato, Maju contó que después de muchos años pudo perdonar a su padre teniendo muy presente su enfermedad. “Un par de años después de su muerte logré perdonarlo y entenderlo. Tuve que despedazar a mi padre para poder entender y perdonar cada parte de él”, finalizó.

