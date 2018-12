Y continuó: "Tenía 19. Buenos Aires. Mi vida era la facultad, el baile, y me preparaba para ser azafata. Otra vida, y parece que fue ayer con todo lo que leí estos días. Tarde noche. Bajando del subte me tocaron el culo, normal, corriente… Tiré un par de puteadas y todos miraron para otro lado. Intuyo que fue el mismo el que me siguió. O quizás no. Y yo no me di cuenta".

"En la puerta de mi departamento, un hombre desconocido de 35 me dijo que era del quinto piso y me empujó para adentro, muy rápido, trabó la puerta con algo y me metió al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme. El único segundo que me sacó las manos del cuello y del cuerpo, pidiéndome que me desvista, le pedí llorando que pare y traté de defenderme, le dije que no", prosiguió.

Y concluyó: "Me pegó, me tiró al piso y me empezó a llenar de patadas. Mientras se desabrochaba el pantalón. Recién en ese momento se escuchó el ascensor. Y salió corriendo… Después de eso todo acoso laboral y abuso de poder (que viví y fueron muchos, sobre todo en el medio artístico) fueron soportados por un umbral del dolor altísimo como si fuera algo normal".

Acá, el posteo de Magui:

