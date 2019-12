Embed

“Un día yo estaba sentada y mi hermano estaba con sus amigos. Quería jugar con ellos y no me dejaban. Entonces viene uno de sus amigos y me dice ‘si vos le decís chau gorda puta a la gorda del almacenero don Hugo, te dejamos jugar’. La mujer salió y yo le dije ‘chau gorda puta’”, arrancó Gladys, a lo que Andy la interrumpió: “No me quiero reír porque siento que me vas a contar un drama”.

“Yo tenía 7 años más o menos. Entonces, la señora le toca el timbre a mi papá, mientras yo estaba jugando con mi hermano. ‘Ahora papá te va a matar’, me dijo. Entonces me chifla mi papá y me dice ‘venga para acá’. Él era bastante bravo”, recordó. Según sus palabras, el hombre le preguntó qué fue lo que le dijo a la señora. Ella en un principio se rehusó a contestar pero, una vez que lo hizo, el hombre le pegó una paliza: “Me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre. Imaginate lo que fue… Estaban mi tía y mi mamá. Ella le fue a decir que era un bruto, pero la empujó a mi vieja también. Me subió la fiebre, estaba con la trompa así. Fue la paliza más grande que tuve en mi vida”.

Ante esta historia, el anfitrión le consultó si le había pegado en alguna otra ocasión, a lo que ella contestó: “Mi papá se sacaba el cinturón y… Yo era brava”. En ese momento, tanto Andy como el resto de los invitados le aclararon que el hecho que ella haya sido “brava” no es justificación para que el hombre le pegara.

Sin querer, Gladys siguió contando aún más detalles de su dura infancia y confesó que lleva el nombre de la amante de su padre. “Fue tremendo haberme enterado de esto. A mí, que me encanta Córdoba, mis padrinos son de Córdoba y tengo casa allá… Me enteré de que la amante de mi papá se llamaba Gladys Julia. Me llamó así porque nací en un momento en el que mi viejo y mi padrino se iban de joda a Córdoba con sus amantes. Me lo contó mi hermano”, señaló, dejando sin palabras a los demás invitados.

“Me habré enterado hace 10 años. Mi papá falleció cuando yo tenía 15. Antes de fallecer habíamos tenido como una relación de papá - hija, pero con él era hasta ahí… No sé si de repente se arrepintió de todo lo que hizo conmigo, pero a mí me bajó mucho la autoestima. Cada vez que íbamos a reuniones yo era como la inservible. ‘Qué va a hacer esta’, ‘esta no sabe nada’, me decía”, continuó diciendo.

En este sentido, Florimonte contó que un día fue a la tumba de su padre para decirle sus más profundos sentimientos. “Cuando empecé a estudiar teatro me fui a la tumba y le dije: ‘Con todo lo que pasó, vas a ver quién soy. Vas a ver que mi nombre va a tener repercusión porque yo voy a salir adelante, voy a ser alguien muy pero muy conocida’. Mirá que se lo dije y no tenía nada, solamente estaba estudiando teatro”.

Emocionado con la historia, e incluso lágrimas en los ojos, Andy abrazó a Gladys y le agradeció por haber compartido esa dura historia.

José María Muscari, también invitado al ciclo, manifestó que es íntimo amigo de Florimonte desde hace mucho tiempo y desconocía por completo estas historias. "Ahora me cierran un montón de cosas de su personalidad", lanzó el director teatral, muy conmovido.

