La traición de More Rial a su padre: ¿va a otro canal?

El enfrentamiento entre Ángel de Brito y Jorge Rial sumó un condimento muy picante. Morena, hija del conductor de Intrusos, confesó que quiere estar en el panel de Los ángeles de la mañana. Todo comenzó cuando Morena le contestó algunas preguntas a sus seguidores en las redes. “¿Serías una angelita?”, fue la consulta de una usuaria. La cantante no dudó un segundo en manifestar su deseo y expresó sus ganas de estar en el panel junto a Yanina Latorre, otra de las enemigas de su padre : “Ojalá que me convoquen. Podría ser muy buena panelista o me adapto a lo que sea”, tiró