Todavía no se conocen los motivos por los cuales la China Suárez y Rusherking terminaron su relación tras casi un año de amor. Sin embrago se puede seguir el rastro del fin de la relación gracias los posteos de los dos protagonistas de esta historia en sus respectivas redes sociales .

Entre el ida y vuelta virtual, los me gusta, las historias y los posteos, se pudo saber que la China Suárez quería "envejecer" al lado del rapero y le cuesta mucho "soltar" ese amor. Por eso pasó todo el fin de semana refugiada en su casa de Pilar junto a sus hijos.

Rusherking, por su parte, publicó un comunicado contando que ya no están juntos pero que "nos queremos y nos quisimos mucho... ninguno de los dos lastimó al otro". Sin embargo, pocas horas más tarde el cantante santiagueño dejó entrever que se siente dolorido.

La tremenda frase de Rusherking a horas de cortar con la China Suárez.jpg El sugestivo posteo de Rusherking que habla de tener el corazón roto.

Con una historia de Instagram levantó sospechas otra vez sobre los verdaderos motivos del distanciamiento y qué fue lo que los llevó a ambos a borrar las fotos juntos y bloquearse mutuamente en las redes sociales. El sugestivo posteo es un extracto de la canción Don't you worry child, del grupo Swedish House Mafia.

Sobre un video en el que un hombre interpreta la canción aparece un emoji de una cabeza explotando. Lo que llamó la atención fue la letra del tema sobre la que fue impreso el emoji, algo que enseguida hizo correr los rumores de que la publicación estaría dedicada a la actriz que hasta hace unos días fuera su novia.

“Hubo un tiempo en el que solía mirar a los ojos a mi padre en un hogar feliz. Yo era un rey, tenía un trono dorado. Esos días han pasado, ahora los recuerdos están sobre la pared, oigo los sonidos de los lugares en los que nací”, dice la canción del grupo sueco replicada por Rusher.

“Sobre una colina, cruzando un lago azul, ahí es donde me rompieron el corazón por primera vez, todavía recuerdo cómo todo cambió. Mi padre me dijo: ‘No te preocupes, no te preocupes, hijo. El cielo tiene un plan para ti”, termina el extracto de la canción elegida por el joven que tendría el corazón roto por su alejamiento de la China Suárez.