La tristeza de Matías Martin al empezar su noviazgo con Natalia Graciano, su mujer

“Yo tenía un hijo, venía de una separación un tanto ruidosa, fundé una productora, quería hacer un programa, y nos faltaba una mujer. Convoqué a dos o tres candidatas que podían ser para el programa y una era Natalia Graciano, una modelo que me encantaba, aparte", recordó el periodista sin nombrar a Nancy Dupláa , su ex pareja y madre de su hijo Luca.

La reunión se llevó a cabo en el jardín de la casa de Matías. “Yo estaba con mi productor, Damián Kirzner, que era mi socio, le pedimos que nos cuente qué estaba haciendo y nos dijo ´no, cuenten ustedes´...”, rememoró. Y él alardeó: ”Somos los mejores del mundo, una producción increíble, el mejor programa, no te lo podés perder”.

Matías Martin la tristeza al conocer a su mujer.mp4 Matías Martin contó en PH Podemos hablar como empezó su historia de amor con Natalia Graziano.

Al terminar su relato sobre el nuevo programa, quiso saber qué estaba haciendo ella. Y en ese momento la modelo se quebró. “Ahí se le llenaron los ojos de lágrimas, se le agarrota la garganta y cuenta su historia de vida; ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento”, contó el periodista, que se sintió cercano a ella porque había perdido a su padre pocos años antes.

“Ahí no solo me gustaba sino que me rompió el corazón. Me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla", confesó el conductor, que se terminó de enamorar en ese mismo momento. No dejó pasar el tiempo y la llamó para ofrecerle su ayuda y compañía para transitar el duelo. “La primera vez que nos vimos hablamos ocho horas seguidas y eso se transformó en una historia de amor que fue creciendo”, relató.

"Me encontré con ella. Tenemos dos hijos, cumplimos 20 años juntos, nunca me hubiera imaginado tanto, de verdad“, reflexionó. Y bromeó: "Por suerte nunca trabajamos juntos. Creo que mejor”. La reunión laboral quedó en la nada, pero el amor se instaló sus vidas, perdura hace ya dos décadas, han formado una hermosa familia con sus hijos Mía y Alejo y viven todos juntos en la misma casa donde se conocieron por una reunión de trabajo sin saber que iban a encontrar el amor de sus vidas.

Matías Martin y Natalia Graciano.jpg El periodista y la modelo se casaron dos años después de conocerse.