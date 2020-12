"La vuelta del turismo nos puso de pie y el futuro será mejor"

¿Qué evaluación hace del cumplimiento de los protocolos?

Vimos que de manera mayoritaria se cumplió, tanto en los lugares gastronómicos como en las cabañas y hoteles. Fue una forma de dar vuelta la página y ahora comienza una nueva etapa donde debemos saber convivir con el turismo.

¿San Martín de los Andes va a pedir ampliar el aforo?

Lo venimos hablando con Marisa Focarazzo (ministra de Turismo). Entendemos que se tiene que ampliar porque el 50% se trabajó y el escenario es distinto para la temporada. Pero vamos por buen camino y tengo fe que lograremos cambiar este tema.

¿Hay alojamientos o comercios que cerraron sus puertas de manera definitiva en esta pandemia?

Hay algunos que no cerraron sino que se están preparando para las fiestas y el verano. Pero estos días demostraron que la temporada será buena, que la gente rompió el hielo al salir, que era una de las dudas que teníamos. Eso pasó, hubo mucho consumo y movimiento y eso, más allá de los números y estadísticas, marca que la cordillera será un lugar elegido y que nos va a sorprender el verano.

¿Tienen las reservas cubiertas para enero?

El nivel es muy bueno y la tendencia también. Nuestro parámetro era ver cómo se movía la gente en esta primera apertura, si la gente salía. Y quedó demostrado que disfrutó, que fue a pleno y vemos que las reservas van en esa línea. El gran desafío será tener una gran temporada con todos los cuidados, por ahí pasará la clave.

¿Hicieron un relevamiento de las pérdidas del turismo en este año, producto de la pandemia?

Lo estamos analizando y vamos a tener un número, todavía no contamos con eso pero lo que podemos decir es que fue transversal a lo que ocurrió en otros sectores. Está marcado por la caída del consumo, de las reservas. Y el estado también se vio afectado pero eso lo estamos terminando de evaluar.

¿Levantaron un poco los números del municipio respecto a la recaudación?

Cambió todo esta apertura porque no es lo mismo un comerciante que puede trabajar para el público local que abierto al turismo. Además, se da un derrame, una rueda que se pone en movimiento y que se vio muy afectada en este tiempo porque las dos principales matrices de la provincia, los hidrocarburos y el turismo, se frenaron completamente. Al mejorar las dos actividades cambia completamente el escenario, no sé si en los números de manera inmediata pero sí el ánimo. Y en una crisis sanitaria es tan importante este aspecto como el de los recursos. Nos pone de pie para encarar hacia adelante sabiendo que el futuro es mucho mejor.

¿Qué actividades y eventos se harán en el verano?

Todo lo deportivo con protocolo lo vamos a acompañar, no haremos la noche de las artes porque ahí, al ser en un solo lugar no se va poder concretar. Lo mismo que las fiestas. Lo deportivo sí se puede controlar y los eventos masivos quedarán para otro momento. No se puede perder el eje de que seguimos estando en pandemia, que el virus no se fue, que no podemos relajarnos y que la suerte nuestra depende de nosotros mismos. Queremos tener desarrollo económico y trabajo pero de eso va a depender que el hotelero, el cabañero y el comerciante, hagan cumplir los protocolos.