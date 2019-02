Y agregó: “Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso no te das cuenta de que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley y del robo. No estás formada”. La discusión terminó con la ex chica del clima dejando el aire.

Después del tenso momento, ella utilizó su cuenta de Twitter para seguir la discusión. "Un ser no pensante @JMilei acá van los rt -retuits- de este Misógino, odia a las mujeres y más si podemos pensar. ¿Te olvidás que vos te hiciste conocido por Vaca bueno, vaca mala? jajajajaja", se descargó.

Embed Un ser no pensante @JMilei acá van los rt de este Misogino, odia a las mujeres y mas si podemos pensar. Te olvidas que vos te hiciste conocido por vaca bueno, vaca mala? jajajajaja pic.twitter.com/tEyTQ2trsN — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 18 de febrero de 2019

Este martes, Laje tomó partido y salió al cruce de la rubia por medio de su cuenta de Twitter, y ella no tardó en responderle.

"A @JMilei se lo reconoce nacionalmente como el economista más influyente. A esta chica se la conoce por su trasero. A uno por el cerebro, a la otra por los glúteos. No es misoginia: es realismo", fue la frase con la que el libertario inició la discusión.

Embed A @JMilei se lo reconoce nacionalmente como el economista más influyente. A esta chica se la conoce por su trasero. A uno por el cerebro, a la otra por los glúteos. No es misoginia: es realismo. https://t.co/kQW7AlVz18 — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019

Y Pérez retrucó: "Yo lo conocí por vaca buena, vaca mala. Es más vino a mi programa a hablar de eso @AgustinLaje y lamentablemente para los machitos como vos puedo mostrar el culo y pensar".

Embed Yo lo conocí por vaca buena, vaca mala. Es más vino a mi programa a hablar de eso @AgustinLaje y lamentablemente para los machitos como vos puedo mostrar el culo y pensar. https://t.co/o6jFMKMkUs — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de febrero de 2019

Laje volvió a tomar la posta, y volvió a descalificarla: "No se notó que pensaras mucho en el programa eh? Pensar que tu papel fue intelectualmente lamentable no significa machismo, sino realismo".

Embed No se notó que pensaras mucho en el programa eh? Pensar que tu papel fue intelectualmente lamentable no significa machismo, sino realismo. — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019

"Jajajaja que fue lo lamentable a ver? Contame. Yo no lo insulte a él, no intente menoscabarlo, en cambio el si. Cuando tenes tantos argumentos no necesitas gritar, ni llamar chorro a alguien", fue la respuestá de la ex chica del clima.

Embed Jajajaja que fue lo lamentable a ver? Contame. Yo no lo insulte a él, no intente menoscabarlo, en cambio el si. Cuando tenes tantos argumentos no necesitas gritar, ni llamar chorro a alguien. — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de febrero de 2019

Y el escritor concluyó: "Hay que diferenciar forma de contenido. Yo me refiero al contenido. Lo lamentable es discutir con un libertario sin tener la más remota idea de la filosofía libertaria; no porque ella sea indiscutible, sino porque no se puede discutir aquello que se desconoce por completo".

Embed Hay que diferenciar forma de contenido. Yo me refiero al contenido. Lo lamentable es discutir con un libertario sin tener la más remota idea de la filosofía libertaria; no porque ella sea indiscutible, sino porque no se puede discutir aquello que se desconoce por completo. — Agustín Laje (@AgustinLaje) 19 de febrero de 2019

¿Volverán a cruzarse o habrá quedado ahí?

LEÉ MÁS

Sol Pérez se peleó con Milei y se fue furiosa del estudio