Lali liquidó al fiscal que trató como "desahogo sexual" a una violación

El dictamen se viralizó en las redes el mismo día en que se cumplían 5 años de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. Activistas, celebridades y mujeres de todo el país expresaron su indignación por el accionar de Rivarola. Una de ellas fue Lali Espósito, que compartió su opinión a traves de las redes y se volvió tendencia en Twitter. “En casi todas las entrevistas que me hacen me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo o el sueño, y me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, una hija mujer. Y yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mí”, comenzó contando la cantante en una seguidilla de historias de Instagram.

Luego, más allá de su fuerte deseo, la actriz se sinceró y confesó que le da miedo convertirse en madre: “Pero lo cierto es que me aterra. Me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada”. En ese miso sentido, la artista agregó que le da pánico pensar en ser madre y que su hija desaparezca, que la violen o que aparezca muerta.

La cantante también expresó que este sistema judicial protege a los violadores y, de este modo, “viola a la víctima otra vez”

“Este dictamen es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar cada vez más fuerte. Y sé que eso es lo que va a pasar, porque así me siento, voy a gritar cada vez más fuerte”, cerró Lali.

