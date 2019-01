“No nos miren. Si tienen un control remoto en la mano, que se lo metan… Que cambien de canal. ¡Qué me importa si me miran o no me miran!”, agregó sin pelos en la lengua.

“Yo quiero que la gente me mire, que al programa le vaya bien. Ahora, si hay siete pelotudos que dicen ‘mirá como no te miramos’ que no me miren directamente, que no hagan un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es ese en los tiempos que estamos viviendo, con los cambios que estamos atravesando? Como sociedad nos estamos haciendo un montón de preguntas y tratando de evolucionar, hombres, mujeres, todos. ¿Y le vamos a prestar atención a ellos? Que no nos miren. No es un movimiento #MiráCómoNoTeMiro. Sería algo muy difícil de concretar, y no mirarnos es muy simple. Apagan la tele o ponen otro canal”, concluyó.

LEÉ MÁS

Polémica campaña

Calu habló de su nueva novela y del boicot en las redes