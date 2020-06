“Me gusta como está llevando adelante la situación. Están tomando medidas que ni ellos saben si están bien. No vamos a saber si la cuarentena fue larga. El tiempo dirá. Yo estoy de acuerdo y banco las decisiones que toma el Presidente. Me gusta como piensa, su forma de ser. Me gusta el peronismo conciliador”, comenzó diciendo el actor.