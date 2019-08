"Agitar la idea de fraude no sólo es torpe, sino que nos impide entender por qué se produjo la derrota. Si hubo un complot, todo es más fácil y no somos responsables de nada. Para un fraude, con estos números, tendrían que haber 12 mil mesas fraudulentas", planteó Lanata antes de destacar que hace unas semanas él había anticipado en triunfo del Frente para todos.

"Yo había dicho hace unos días en una nota de La Nación que 'si las matemáticas existen, gana el kirchnerismo'. Me puteó todo el mundo. Bueno, fue lo que pasó", sentenció antes de pegarle feo al gobierno.

"Pregunta: ¿por qué alguien votaría a un gobierno porque está peor? Las medidas que se anunciaron ahora, como esta especie de mini plan de alivio, a mi me resultaron realmente patéticas. No podés darle a la gente en tres meses, lo que no le diste en tres años. Y por otro lado suena a cínico porque ¿para qué lo hacés? ¿Los estás comprando? ¿Por qué ahora les das cuando no les diste antes? ¿Querés comprarlos? ¿Querés que te voten comprándolos?", disparó.

"Creo que la renuncia de (el ex ministro de Economía, Nicolás) Dujovne en este marco, no hace más que ratificar que el poder cambió de lugar. Y también habla de Dujovne porque no me parece que sea una gran actitud escapar del barco cuando empieza a hundirse", sostuvo sobre el funcionario que fue reemplazado por el economista Hernán Lacunza.

"Nadie esperaba estos números, nadie, pero nadie", recalcó el conductor, antes de colar en su obligada editorial contra el gobierno, una crítica hacia el sector político del que es un adversario declarado. "No los esperaba Cambiemos, pero tampoco los K. Yo creo que esto habla de otra cosa, que tanto el kirchnerismo como Cambiemos, están lejos de la gente", indicó.

"Entonces ¿qué pasó? ¿No cambiamos? Yo creo que los cambios son lentos. Aún cuando este hubiera sido un buen gobierno, no alcanza para cambiar profundamente. Puede ser el comienzo de un cambio pero hay mucho que laburar y tenemos que ser mejores de lo que somos para realmente cambiar", dijo adoptándo el discurso del oficialismo antes de señalar: "Capaz antes la gente votó por espanto de la corrupción y ahora que ve que con la corrupción no se hizo casi nada, vuelve al pasado".

"Es loco lo que está pasando porque Macri, desde que comenzó su gobierno, busca una épica. Y es muy difícil tener una épica del ajuste. Sin embargo, ahora encontró una épica que es la épica de ver si puede remontar ahora estos números", agregó.

En otro pasaje de su discurso, Lanata habló de las consecuencias de la llamada "corrida" y postuló que una reunión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri es "indispensable" para darle una señal al Fondo Monetario Internacional. "Una reunión, no una llamada", subrayó.

Embed

LEÉ MÁS

En picada: Lanata tiene cada vez menos audiencia

El papelón de Lanata al hablar del colectivo LGBTI