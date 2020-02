Y luego añadió picante en 'Lanata sin filtro': “Ahora, respecto del tema de los wichís, le quiero contar a Marcelo que hicimos algo en el 2013, durante el gobierno kirchnerista. En ese año hicimos una campaña en Salta por la falta de agua”.

El conductor de PPT dijo que iniciaron una campaña con la fundación Conin. Y detalló que, gracias a la campaña, se juntó más de un millón de pesos, que inclusó contó con la colaboración del gobierno provincial.

Tinelli y Lanata enfrentados por Los Wichis

Terrible chicaneo

Cerrando el tema, entre duras palabras, chicanas e ironías, Jorge Lanata fue letal: “Me pregunto, curioso, qué hiciste vos (por Tinelli) en el 2013 porque a lo mejor también estabas ayudando a los wichís. Me enteré que te tomaste un año sabático porque no estabas en televisión. Me pregunté si habías viajado a Salta, pero no, estabas en Estados Unidos, Europa, Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron en Salta. Nos ocupamos del tema hace muchos años e hicimos algo concreto. Ojalá que ahora vos puedas hacer algo concreto. No creo que antes haya sido mi turno y ahora el tuyo, digo que no tengo problema en hacer algo y cuando pinte, lo volveré a hacer”.

