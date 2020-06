Lanata: "Los trolls K apoyan un programa que hace tortas"

Cabe recordar que, el día que Lanata puso al aire el informe sobre los cambios de opinión de Tinelli y las idas y vueltas de sus acercamientos políticos, el conductor de Showmatch sorprendió al enviarle mensajes a Paula Chaves dando a entender que estaba viendo su ciclo culinario y desatando así especulaciones y una serie de notas en los medios.

Con todo, Lanata considera que su caída en el rating no tiene que ver con una libre elección de la audiencia, que puede elegir distraerse con un ciclo de entretenimientos, sino con un plan orquestado que va más allá de los mensajes que circulan en redes sociales, dado que también incluiría la medición del rating que realiza Ibope.

Por otro lado, en su charla con Leuco en TN, Lanata volvió a cargar contra Cristina Fernández de Kirchner, quien hace unos días poteó un video en referencia al macrismo y al supuesto espionaje ilegal en el que aparecen él y otros periodistas como Leuco y Nicolás Wiñasky, a quienes que acusó de "complicidad política" con el Gobierno anterior. "La asociación ilícita eran ellos", escribió CFK en el posteo.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1271080043926740994 La asociación ilícita eran ellos. pic.twitter.com/lmQcgnOsxJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 11, 2020

"Me enoja. Pero la Argentina votó eso y prefirió eso. Si uno no tuviera miedo estaría loco, es una emoción natural. Lo que hacemos nosotros es sobreponernos al miedo. No soy un temerario, pero tengo miedo e igual me sobrepongo porque creo que lo que estoy haciendo es más importante que el miedo personal".

"Sé que todo lo que hicimos lo hicimos de buena fe, a partir de criterios personales. Sé que no formamos parte de ninguna conspiración. Estoy 0 preocupado. No hay posibilidades que un juicio así avance. Está gastando plata en abogados sin sentido", agregó.

La teoría de Lanata sobre su caída en el rating generó comentarios y memes en las redes.

https://twitter.com/rinconet/status/1273237677773672448 La imagen del comando repostero venezolano-iraní que reduce la audiencia del programa de Lanata podría ser apócrifa. #BakeOffArgentina pic.twitter.com/peGXLljul0 — Sebastian Fernandez (@rinconet) June 17, 2020

https://twitter.com/Moscaab/status/1273251639936397315 El Bake lo dejo Off a Lanata pic.twitter.com/CslqMnlotT — Vablo Pegetti (@Moscaab) June 17, 2020

https://twitter.com/nanothompson/status/1273080854294728704 -¿Qué dices bebé ojos de botón? ¿Quieres que vea Bake Off? Pero yo quiero ver al gordo Lanata. ¿Qué? ¿Tus botones fueron comprados con el PBI robado? Entonces no tengo opción pic.twitter.com/IaLBPmvWZw — Nano (@nanothompson) June 17, 2020

https://twitter.com/rinconet/status/1273216825921277952 A la vez que busca exterminar al periodismo, apoya a un programa de cocina para quitarle audiencia a Lanata. El kirchnerismo es El Aleph. pic.twitter.com/iAje8pOMpp — Sebastian Fernandez (@rinconet) June 17, 2020

https://twitter.com/leancon2k/status/1273225683683115009 Avísenle a Lanata q los K miramos programas donde hacen tortas y no programas donde se come mierda — Lean Mak (@leancon2k) June 17, 2020

https://twitter.com/lautarojl/status/1273076705226358784 Acá tienen a dos empleadas de la municipalidad de Pilar. La de la derecha es sobrina de Kicillof. Van a Bake Off por el cupcake y la coca, son mandadas para sacarle rating a Lanata. Esto votaste kumpa???? DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/D4HRB7OgiI — Rústico (@lautarojl) June 17, 2020

https://twitter.com/VernerAmalia/status/1273234071905349632 zi mira ha lanata un tipo que lucub...lucu...heso..avla de bo i de la zuvetim...zube...heso de tu hintelijencia hadonde me toka hel guizo oi puto pic.twitter.com/bT6GTV5JLN — Amalia Verner (@VernerAmalia) June 17, 2020

https://twitter.com/claudio_musi/status/1273232807565889537 Si miras a lanata ( un tipo que elucubra con la idea que le ponen un programa para competir y que no lo vean ) no habla mal de él ... si no de vos y de la subestimación que hace de tu inteligencia — Claudio (@claudio_musi) June 17, 2020

https://twitter.com/2019Matias/status/1273234847285346305 Desafío creativo de Bake Off según Lanata pic.twitter.com/I2b37PojOd — Matias (@2019Matias) June 17, 2020

https://twitter.com/pia_dmn/status/1273251833318965248 Que la gente de bake off le mande esta torta a Lanata, xfa. pic.twitter.com/5NkNFXwJrZ — Pía (@pia_dmn) June 17, 2020

https://twitter.com/martinveraag/status/1273252958042574849 Se habrían filtrado las tortas de la final de Bake Off. #Lanata pic.twitter.com/Nn1TkVvFwm — Martín Vera (@martinveraag) June 17, 2020

https://twitter.com/elian_rod/status/1273255560075448321 Yo tambien pertenezco al comando venezolano/iraní de reposteros, Lanata pic.twitter.com/HQk0IwgH8e — La peor de todas! (@elian_rod) June 17, 2020

https://twitter.com/Olaff_/status/1273255403908931584 Dice Ernesto Tenembaum que en la lucha entre Jorge Lanata y Bake Off se pone del lado del más débil. — Olaff (@Olaff_) June 17, 2020

https://twitter.com/alancohennn/status/1273256137257816065 Básicamente lo que pretende Lanata es que corten la señal de todos los canales cuando sale al aire su programa. Si no hay competencia, no podes perder. pic.twitter.com/pSv3xsmSQD — Alan.C (@alancohennn) June 17, 2020

https://twitter.com/barreiroonline/status/1273233983325769728 “Los trolls K apoyan un programa que hace tortas para que no vean a mi”

Jorge Lanata.



Más bajo no se consigue pic.twitter.com/jPVfB95Gbw — j☀️nass (@barreiroonline) June 17, 2020

